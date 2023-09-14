В граничащем с Украиной российском регионе сработала система ПВО

Губернатор Гладков: над селом Тулянка система ПВО сбила воздушную цель

Над населенным пунктом Тулянка в Валуйском городском округе сработала система противовоздушной обороны (ПВО). Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

По его словам, над Тулянкой сбили воздушную цель. Какую конкретно — губернатор не уточнил. После случившегося сотрудники оперативных служб уточняют информацию о последствиях на земле. Предварительно, никто не пострадал, разрушений не зафиксировано.

Днем ранее, 13 сентября, обстрел ВСУ окраины населенного пункта Уразово в Валуйском городском округе Белгородской области повредил два соцобъекта — детский сад и дом престарелых. Там оказались выбиты окна, комиссия по обследованию и оценке ущерба продолжает устанавливать масштаб повреждений.

В октябре 2022 года в восьми регионах России, в том числе в Белгородской области, был введен средний уровень реагирования. Он предполагает, в частности, усиление охраны общественного порядка и повышенный уровень безопасности на энергетических объектах.