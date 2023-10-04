ВСУ обстреляли российский регион

Курский губернатор Старовойт сообщил об обстреле со стороны Украины

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли Курскую область. Об этом сообщил губернатор российского приграничного региона Роман Старовойт в своем Telegram-канале.

«Сегодня днем со стороны Украины обстреляно село Плехово Суджанского района. Никто из жителей не пострадал», — пояснил глава области.

После атаки в некоторых домовладениях зафиксировали незначительные повреждения фасадов, заборов и хозяйственных построек. Также осколки посекли один автомобиль. Губернатор пообещал оказать помощь в ремонте имущества.

Помимо того, в результате обстрела три села — Гуево, Плехово и Горналь — оказались обесточены. На данный момент, добавил он, аварийные бригады приступили к восстановительным работам.

Накануне Старовойт сообщал об обстреле ВСУ села Козино в Рыльском районе Курской области. По его словам, там было зафиксировано 15 прилетов. В результате атаки оказалась повреждена вышка сотовой связи.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик.