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19:48, 4 октября 2023Россия

После падения беспилотника в российском регионе загорелись гараж и сарай

В Курской области после падения беспилотника загорелись гараж и сарай
СюжетАтаки ВСУ на Курскую область

Фото: Telegram-канал Романа Старовойта

В Курской области после падения украинского беспилотного летательного аппарата (БПЛА) загорелись сарай и гараж в частном домовладении. Об этом сообщил губернатор российского региона Роман Старовойт в своем Telegram-канале.

Речь идет о селе Горналь Суджанского района. Помимо пожара, отметил глава области, оказались выбиты окна. Пострадавших в результате падения беспилотника нет.

«Пожар уже потушен, обязательно окажем помощь в восстановлении имущества», — добавил Старовойт.

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