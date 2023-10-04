После падения беспилотника в российском регионе загорелись гараж и сарай

В Курской области после падения беспилотника загорелись гараж и сарай

В Курской области после падения украинского беспилотного летательного аппарата (БПЛА) загорелись сарай и гараж в частном домовладении. Об этом сообщил губернатор российского региона Роман Старовойт в своем Telegram-канале.

Речь идет о селе Горналь Суджанского района. Помимо пожара, отметил глава области, оказались выбиты окна. Пострадавших в результате падения беспилотника нет.

«Пожар уже потушен, обязательно окажем помощь в восстановлении имущества», — добавил Старовойт.

Ранее в Курской области один человек пострадал при атаке беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ). По словам Старовойта, ранение средней тяжести получил дружинник центра «Патриот».

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик.