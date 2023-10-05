Появилсь подробности атак ВСУ на электроподстанции в Курской области

Из-за атак дронов в Курской области без света остались 67 населенных пунктов

В Курской области в результате атак беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) на электроподстанции без света остались 67 населенных пунктов. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

По его информации, сначала дрон противника сбросил две взрывчатки на центральную электроподстанцитю города Суджа, которая находится в 12 километрах от границы. Тогда в результате без электричества остались 14 населенных пунктов, никто не пострадал.

Затем через несколько часов дрон сбросил два самодельнных взрывных устройства на центральную электроподстанцию поселка Глушково, из-за чего электричества лишились жители еще 53 населенных пунктов. На месте работают сотрудники экстренных служб, никто не пострадал.

Об атаке беспилотников на Курскую область сообщил губернатор региона Роман Старовойт утром в четверг, 5 октября. Тогда он сообщил, что дроны атаковали объекты инфраструктуры в трех районах — Суджанском, Кореневском и Глушковском.

В октябре 2022 года в восьми регионах России, в том числе в Курской области, был введен средний уровень реагирования. Он предполагает, в частности, усиление охраны общественного порядка и повышенный уровень безопасности на энергетических объектах.