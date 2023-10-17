В Белгородской области сбили беспилотник
Губернатор Гладков сообщил, что ПВО в Белгородской области сбила беспилотник
Система противовоздушной обороны (ПВО) сбила беспилотник в Белгородской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.
Беспилотный летательный аппарат (БПЛА) самолетного типа был сбит в Белгородском районе. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет.
Оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле, добавил Гладков.