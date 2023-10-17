Минобороны сообщило об уничтожении безэкипажного катера ВСУ в Черном море

Минобороны России сообщило об уничтожении безэкипажного катера ВСУ в Черном море

Минобороны России сообщило об уничтожении безэкипажного катера Вооруженных сил Украины (ВСУ) в акватории Черного моря.

Катер был обнаружен и уничтожен вечером во вторник, 17 октября, уточняется в сообщении военного ведомства.

Ранее на подлете к Крыму восемь беспилотников было сбито системами противовоздушной обороны (ПВО) или подавлено силами радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Об этом сообщил глава полуострова Сергей Аксенов.

7 октября над Крымом средства ПВО уничтожили переделанную в ударный вариант украинскую зенитную ракету С-200. Никто не пострадал.