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21:23, 17 октября 2023Россия

Минобороны сообщило об уничтожении безэкипажного катера ВСУ в Черном море

Минобороны России сообщило об уничтожении безэкипажного катера ВСУ в Черном море

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Минобороны России сообщило об уничтожении безэкипажного катера Вооруженных сил Украины (ВСУ) в акватории Черного моря.

Катер был обнаружен и уничтожен вечером во вторник, 17 октября, уточняется в сообщении военного ведомства.

Ранее на подлете к Крыму восемь беспилотников было сбито системами противовоздушной обороны (ПВО) или подавлено силами радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Об этом сообщил глава полуострова Сергей Аксенов.

7 октября над Крымом средства ПВО уничтожили переделанную в ударный вариант украинскую зенитную ракету С-200. Никто не пострадал.

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    Марина Совина
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