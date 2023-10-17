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09:05, 17 октября 2023Россия

Крым пытались атаковать восемь беспилотников

Аксенов: в Крыму силами РЭБ и ПВО сбито и подавлено восемь беспилотников

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

На подлете к Крыму восемь беспилотников было сбито системами противовоздушной обороны (ПВО) или подавлено силами радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Об этом сообщил глава полуострова Сергей Аксенов в Telegram-канале.

Аксенов поблагодарил российских военнослужащих за слаженную и четкую работу. Глава полуострова призвал жителей Крыма сохранять спокойствие и доверять только официальным источникам информации.

7 октября над Крымом средства ПВО уничтожили переделанную в ударный вариант украинскую зенитную ракету С-200. Никто не пострадал.

До этого Воздушно-космические силы (ВКС) России пресекли попытку высадки украинского десанта в Крыму. Диверсанты ВСУ двигались на катерах в сторону мыса Тарханкут на западе полуострова. По противнику нанесли удары с воздуха, десант был уничтожен, один диверсант попал в плен.

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    Анастасия Шейкина
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