Крым пытались атаковать восемь беспилотников

Аксенов: в Крыму силами РЭБ и ПВО сбито и подавлено восемь беспилотников

На подлете к Крыму восемь беспилотников было сбито системами противовоздушной обороны (ПВО) или подавлено силами радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Об этом сообщил глава полуострова Сергей Аксенов в Telegram-канале.

Аксенов поблагодарил российских военнослужащих за слаженную и четкую работу. Глава полуострова призвал жителей Крыма сохранять спокойствие и доверять только официальным источникам информации.

7 октября над Крымом средства ПВО уничтожили переделанную в ударный вариант украинскую зенитную ракету С-200. Никто не пострадал.

До этого Воздушно-космические силы (ВКС) России пресекли попытку высадки украинского десанта в Крыму. Диверсанты ВСУ двигались на катерах в сторону мыса Тарханкут на западе полуострова. По противнику нанесли удары с воздуха, десант был уничтожен, один диверсант попал в плен.