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07:17, 4 октября 2023Россия

Российские военные пресекли попытку высадки десанта ВСУ с гидроциклов в Крыму

ВКС России пресекли попытку высадки десанта ВСУ с гидроциклов в Крыму

Фото: Aleksander Lyskin / Global Look Press

Воздушно-космические силы (ВКС) России пресекли попытку высадки десанта Вооруженных сил Украины (ВСУ) с гидроциклов и катеров в Крыму. Об этом сообщили журналистам в Минобороны России.

Оборонное ведомство рассказало, что атака велась в направлении мыса Тарханкут.

Всего в попытке атаки были задействованы три гидроцикла и один быстроходный катер с военными. Сколько бойцов ВСУ пытались атаковать Крым, не уточняется.

«В северо-западной части акватории Черного моря действиями самолетов ВКС России пресечена попытка проникновения (...) десантной группы», — сообщили в Минобороны.

Аналогичная попытка атаки была пресечена в ночь на 10 сентября. Тогда российские военные уничтожили три катера с десантом.

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    Марк Леонов
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