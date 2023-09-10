Российские самолеты уничтожили три катера с десантом ВСУ в Черном море

Минобороны сообщило об уничтожении трех катеров с десантом ВСУ в Черном море

В ночь на 10 сентября в Черном море были уничтожены три катера с десантными группами Вооруженных сил Украины (ВСУ), об этом сообщили в Минобороны России.

«Сегодня ночью в западной части акватории Чёрного моря северо-восточнее острова Змеиный самолетами морской авиации Черноморского флота уничтожено три быстроходных военных катера», — рассказали в ведомстве.

Катера производства США Willard Sea Force следовали в направлении побережья полуострова Крым.

Ранее Telegram-канал «Рыбарь» сообщил, что десант Главного управления разведки (ГУР) и Сил специальных операций (ССО) Украины предпринял неудачную высадку к берегам Крыма. По его данным, украинские военные потеряли около 20 человек и несколько судов.

