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06:32, 10 сентября 2023Россия

Российские самолеты уничтожили три катера с десантом ВСУ в Черном море

Минобороны сообщило об уничтожении трех катеров с десантом ВСУ в Черном море

Фото: Globallookpress.com

В ночь на 10 сентября в Черном море были уничтожены три катера с десантными группами Вооруженных сил Украины (ВСУ), об этом сообщили в Минобороны России.

«Сегодня ночью в западной части акватории Чёрного моря северо-восточнее острова Змеиный самолетами морской авиации Черноморского флота уничтожено три быстроходных военных катера», — рассказали в ведомстве.

Катера производства США Willard Sea Force следовали в направлении побережья полуострова Крым.

Ранее Telegram-канал «Рыбарь» сообщил, что десант Главного управления разведки (ГУР) и Сил специальных операций (ССО) Украины предпринял неудачную высадку к берегам Крыма. По его данным, украинские военные потеряли около 20 человек и несколько судов.

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    Марина Совина
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