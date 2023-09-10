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02:31, 10 сентября 2023Бывший СССР

В России сообщили о неудачной высадке десанта ГУР и ССО Украины к берегам Крыма

«Рыбарь»: десант ГУР и ССО Украины предпринял неудачную высадку к берегам Крыма

Фото: Kay Nietfeld / Globallookpress.com

Десант Главного управления разведки (ГУР) и Сил специальных операций (ССО) Украины предпринял неудачную высадку к берегам Крыма. Об этом заявил Telegram-канал «Рыбарь».

«У десанта ГУР и ССО Украины была очередная неудачная вылазка к берегам российского полуострова Крым несколько часов назад», — говорится в сообщении.

По данным канала, украинские военные потеряли около 20 человек и несколько судов.

Ранее в августе четыре катера с десантом Вооруженных сил Украины (ВСУ) безуспешно попытались высадиться в Крыму. По ним нанес удар российский самолет, вылетевший с военного аэродрома на полуострове.

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    Марина Совина
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