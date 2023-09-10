В России сообщили о неудачной высадке десанта ГУР и ССО Украины к берегам Крыма
«Рыбарь»: десант ГУР и ССО Украины предпринял неудачную высадку к берегам Крыма
Десант Главного управления разведки (ГУР) и Сил специальных операций (ССО) Украины предпринял неудачную высадку к берегам Крыма. Об этом заявил Telegram-канал «Рыбарь».
«У десанта ГУР и ССО Украины была очередная неудачная вылазка к берегам российского полуострова Крым несколько часов назад», — говорится в сообщении.
По данным канала, украинские военные потеряли около 20 человек и несколько судов.
Ранее в августе четыре катера с десантом Вооруженных сил Украины (ВСУ) безуспешно попытались высадиться в Крыму. По ним нанес удар российский самолет, вылетевший с военного аэродрома на полуострове.