Четыре катера с десантом ВСУ попытались высадиться в Крыму

Baza: четыре катера с десантом ВСУ безуспешно попытались высадиться в Крыму

Четыре катера с десантом Вооруженных сил Украины (ВСУ) безуспешно попытались высадиться в Крыму. Об этом сообщило в Telegram издание Baza.

По его информации, 29 августа около 23:00 в 100 километрах от Крыма засекли четыре надводные цели. Спустя 45 минут объекты были уже на расстоянии около 70 километров от берега. В результате по катерам нанес удар российский самолет, вылетевший с военного аэродрома на полуострове, пишет Baza.

Как выяснило издание, после этого украинские катера развернулись и уплыли в сторону острова Змеиный.

Ранее Минобороны России сообщило, что 30 августа на востоке от острова Змеиный истребителем Су-30 был уничтожен быстроходный военный катер ВСУ с экипажем. Потери на стороне Украины не уточняются.

22 августа оборонное ведомство также сообщило об уничтожении в этом же районе катера производства США, на котором передвигалась группа украинских десантников. Кроме того, Минобороны показало кадры, на которых видно, как по судну ВСУ наносится удар из авиационной пушки.