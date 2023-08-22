Уничтожение американского военного катера с военными ВСУ попало на видео

Минобороны России показало на видео уничтожение катера с десантниками ВСУ

Министерство обороны России показало видео обнаружения и уничтожения быстроходного американского военного катера Willard Sea Force с десантной группой Вооруженных сил Украины (ВСУ) на борту. Ролик был опубликован в Telegram-канале ведомства.

Ранее Минобороны сообщило, что 22 августа самолет Воздушно-космических сил (ВКС) России уничтожил катер с украинскими военными в районе острова Змеиный.

«Скоростная надводная цель активно маневрировала, пыталась уклониться от огня истребителя, однако была успешно поражена из авиационной пушки», — рассказали в ведомстве.

18 августа стало известно о попытке ВСУ атаковать корабли Черноморского флота России с помощью безэкипажного катера. Инцидент произошел в 237 километрах юго-западнее Севастополя в акватории Черного моря.