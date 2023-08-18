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03:30, 18 августа 2023Бывший СССР

ВСУ попытались атаковать корабли ВМФ России безэкипажным катером. Откуда у украинских сил морские дроны?

Минобороны сообщило об атаке морским дроном ВСУ на корабли Черноморского флота

Фото: Security Service of Ukraine / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) предприняли попытку атаки морским безэкипажным катером на корабли Черноморского флота России. Об этом журналистам сообщили в Минобороны России.

Инцидент произошел в 237 километрах юго-западнее Севастополя в акватории Черного моря. Попытка атаки оказалась безуспешной — сторожевой корабль «Пытливый» и патрульный корабль «Василий Быков» уничтожили морской дрон огнем из бортового вооружения.

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Сейчас вышеуказанные российские военные корабли продолжают выполнять поставленные задачи по контролю судоходства в юго-западной части Черного моря.

Брандеры на вооружении ВСУ

Украинское командование с недавнего времени начало применять высокоскоростные радиоуправляемые катера для атак по военным и гражданским объектам России. В частности, в ночь на 5 августа брандер атаковал танкер «Сиг» в 30 милях от Керченского пролива. Тогда гражданское судно получило пробоины, но осталось на плаву. Экипаж не пострадал. Грузовые танки судна были пустыми, благодаря этому удалось избежать экологической катастрофы на черноморском побережье.

Тогда же военкор Александр Коц рассказал о еще одном надводном беспилотнике, целью которого был Крымский мост. Начиненный взрывчаткой аппарат не смог достичь цели из-за установленных незадолго до этого боновых заграждений.

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В тот же день губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил о сбитом надводном беспилотнике, замеченном ранее над морем близ города. Он заверил туристов и местных жителей, что эвакуация с пляжей не требуется, «ситуация находится полностью под контролем флота».

Откуда у ВСУ морские дроны?

В июле советник врио главы Донецкой народной республики (ДНР) Дениса Пушилина Ян Гагин предположил, что ВСУ используют брандеры, созданные в странах НАТО.

На Украине производства таких аппаратов нет

Ян Гагинсоветник врио главы ДНР

Он обратил внимание, что во время атаки на Крымский Мост в небе над Черным морем находился американский беспилотник. «Скорее всего, наведение производилось именно с его борта», — сказал советник Пушилина.

Однако 14 августа официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что армия России нанесла групповой удар по местам производства и хранения безэкипажных катеров ВСУ. Удар по выявленным объектам был нанесен высокоточным дальнобойным оружием морского базирования, отметил он. Конашенков подчеркнул, что безэкипажные катера украинские войска применяли для террористических атак.

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    Марина Совина
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