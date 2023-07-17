В ДНР заявили об использовании дронов-брандеров для атаки на Крымский мост

Советник Пушилина Гагин допустил, что Крымский мост атаковали дронами-брандерами НАТО

Советник врио главы Донецкой народной республики (ДНР) Дениса Пушилина Ян Гагин предположил, что Крымский мост атаковали дронами-брандерами НАТО. Его слова приводит РИА Новости.

«Что произошло? Произошел удар (…) с помощью брандеров — это беспилотные аппараты надводного типа, скорее всего, производства стран НАТО, потому что на Украине производства таких аппаратов нет», — допустил он.

По словам Гагина, во время атаки в небе над Черным морем находился американский беспилотник. «Скорее всего, наведение производилось именно с его борта», — сказал советник Пушилина. Он также обвинил в произошедшем Украину, назвав ЧП на Крымском мосту террористической акцией.

Ранее спикер Службы безопасности Украины (СБУ) Артем Дегтяренко заявил, что детали атаки можно будет раскрыть после «победы Киева». Крымский мост просто «не выдержал военной нагрузки», высказался он.