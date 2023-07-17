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11:58, 17 июля 2023Бывший СССР

В СБУ пообещали раскрыть детали атаки на Крымский мост после «победы Киева»

Спикер СБУ Дегтяренко: спецслужба расскажет детали атаки на Крымский мост после «победы»
СюжетВзрыв на Крымском мосту

Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС

Детали атаки на Крымский мост можно будет раскрыть после «победы Киева». Об этом заявил спикер Службы безопасности Украины (СБУ) Артем Дегтяренко, пишет Telegram-канал «РБК-Украина».

По его словам, мост просто «не выдержал военной нагрузки».

Также он напомнил, что глава спецслужбы Василий Малюк уже заявлял, что «традиции ведения войны» позволяют наносить удары по логистическим объектам противника. По его словам, Крымский мост сейчас используется для доставки военных грузов.

Ранее СБУ опубликовала в своем Telegram-канале стихотворение, которым прокомментировала атаку на Крымский мост.

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    Александр Слабиев
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