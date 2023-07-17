СБУ стихотворением про соловья прокомментировала атаку по Крымскому мосту

Служба безопасности Украины (СБУ) стихотворением прокомментировала атаку по Крымскому мосту. Сообщение опубликовано в Telegram-канале спецслужбы.

«Соловей, родной брат, снова мост пошел "поспать", да раз… Два! P.S. Музыка — народная. Слова — СБУ», — говорится в сообщении.

Ранее украинские СМИ сообщили, что к атаке по Крымскому мосту причастна украинская спецслужба. Удар по переправе в ночь на 17 июля был нанесен спецслужбой совместно с военно-морскими силами Украины.

По информации журналистов, украинская сторона использовала надводные дроны для повреждения моста.