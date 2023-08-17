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23:56, 17 августа 2023Россия

Минобороны сообщило об атаке ВСУ на корабли Черноморского флота

Минобороны сообщило о атаке морским дроном ВСУ на корабли Черноморского флота

Фото: Александр Гальперин / РИА Новости

Вооруженные силы Украины (ВСУ) предприняли попытку атаки морским безэкипажным катером на корабли Черноморского флота России. Об этом сообщили в Минобороны России.

Инцидент произошел в акватории Черного моря, в 237 километрах юго-западнее Севастополя. Попытка атаки оказалась безуспешной — сторожевой корабль «Пытливый» и патрульный корабль «Василий Быков» уничтожили морской дрон огнем из бортового вооружения.

Российские военный корабли, выполняющие задачи по контролю судоходства в юго-западной части Черного моря, продолжают выполнять поставленные задачи.

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    Марина Совина
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