Минобороны сообщило об атаке ВСУ на корабли Черноморского флота

Минобороны сообщило о атаке морским дроном ВСУ на корабли Черноморского флота

Вооруженные силы Украины (ВСУ) предприняли попытку атаки морским безэкипажным катером на корабли Черноморского флота России. Об этом сообщили в Минобороны России.

Инцидент произошел в акватории Черного моря, в 237 километрах юго-западнее Севастополя. Попытка атаки оказалась безуспешной — сторожевой корабль «Пытливый» и патрульный корабль «Василий Быков» уничтожили морской дрон огнем из бортового вооружения.

Российские военный корабли, выполняющие задачи по контролю судоходства в юго-западной части Черного моря, продолжают выполнять поставленные задачи.