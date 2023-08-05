Танкер получил повреждения в Керческом проливе при атаке со стороны ВСУ

МСКЦ: танкер получил повреждения в Керческом проливе при атаке со стороны ВСУ

Танкер получил повреждения в Керческом проливе при атаке со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил Морской спасательно-координационный центр ( МСКЦ), пишет ТАСС.

Как уточнили в ведомстве, экипаж находится в безопасности. В центре добавили, что на место инцидента прибыли два буксира. Сейчас решается вопрос о буксировке судна.

Ранее военкоры со ссылкой на источник, близкий к Росморречфлоту сообщили, что морской дрон ВСУ врезался в танкер в 30 милях от Керченского пролива. При этом советник главы Крыма Олег Крючков уточнил, что власти полуострова не отвечают за якорные стоянки и не могут подтвердить или опровергнуть поступившие данные.

Спасатели выдвинулись из Новороссийска к месту предполагаемой атаки дрона по танкеру в Керченском проливе.