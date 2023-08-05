Военкоры сообщили о взрезавшемся в танкер морском дроне ВСУ

RusVesna: морской дрон врезался в танкер в 30 милях от Керченского пролива

«Военкоры Русской Весны» в своем Telegram-канале со ссылкой на источник, близкий к Росморречфлоту сообщили, что морской дрон Вооруженных сил Украины (ВСУ) врезался в танкер в 30 милях от Керченского пролива.

Уточняется, что официального подтверждения данной информации в настоящее время не поступало. Также неизвестно, какой стране принадлежит указанный танкер.

Советник главы Крыма Олег Крючков в Telegram-канале уточнил, что власти полуострова не отвечают за якорные стоянки и не могут подтвердить или опровергнуть поступившие данные.

«Коллеги, крымские власти не отвечают за Керченский пролив и якорные стоянки. Мы не можем комментировать ситуацию в Черном море и проливе. Спасибо за понимание», — написал он.

Ранее военный корреспондент Юрий Котенок сообщил о взрыве в районе Крымского моста. По предварительной информации, ВСУ пытались атаковать объект при помощи морских беспилотников, уточнил он.

Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил о массированной атаке боевых дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Крымский мост. «В районе Керченского пролива и подходов к Крымскому мосту уже уничтожено три надводных дрона», — уточнил запорожский чиновник.

Советник главы Крыма Олег Крючков призвал не нагнетать, отметив, что ему неизвестно о взрыве в районе в районе Крымского моста. Он добавил, что громкие звуки, услышанные очевидцами в Кречи, не имели отношения к Крымскому мосту.

