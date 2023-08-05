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00:41, 5 августа 2023Бывший СССР

Стало известно об атаке боевых дронов ВСУ на Крымский мост

Рогов сообщил о массированной атаке боевых дронов ВСУ на Крыский мост

Фото: Kremlin Pool / Globallookpress.com

Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в своем Telegram-канале сообщил о массированной атаке боевых дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Крымский мост.

«В районе Керченского пролива и подходов к Крымскому мосту уже уничтожено три надводных дрона», — уточнил запорожский чиновник.

По его данным, к надводным дронам присоединились беспилотники с воздуха, работают системы противовоздушной обороны (ПВО).

Ранее военный корреспондент Юрий Котенок сообщил о взрыве в районе Крымского моста. По предварительной информации, ВСУ пытались атаковать объект при помощи морских беспилотников, уточнил он.

Советник главы Крыма Олег Крючков призвал не нагнетать, отметив, что ему неизвестно о взрыве в районе в районе Крымского моста.

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    Марина Совина
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