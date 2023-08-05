В Крыму прокомментировали сообщения о взрыве возле Крымского моста

Советник главы Крыма не подтвердил данные о взрыве в районе Крымского моста

Советник главы Крыма Олег Крючков, комментируя сообщения о взрыве возле Крымского моста, призвал жителей к спокойствию. Об этом он написал в Telegram-канале.

По его словам, сигнал «Тревога» в районе моста из-за возможности нападения объявляется не первый раз — иногда два-три раза в день. «Просим не нагнетать. Работают все службы», — указал он. Крючков не подтвердил данные о взрыве в районе Крымского моста. «Информации в сети о взрыве не обнаружено», — подчеркнул он.

Ранее военный корреспондент Юрий Котенок сообщил о взрыве в районе Крымского моста. Он предположил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытаются атаковать объект при помощи морских беспилотников