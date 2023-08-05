Стало известно о взрыве в районе Крымского моста

Военкор Котенок сообщил о взрыве в районе Крымского моста

Военный корреспондент Юрий Котенок в своем Telegram-канале сообщил о взрыве в районе Крымского моста.

«В районе Крымского моста прогремел взрыв. Предварительно, ВСУ пытаются атаковать объект при помощи морских беспилотников», — заявил он.

Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в Telegram-канале рассказал, что после взрыва начался пожар, сам Крымский мост, по предварительным данным, не пострадал.

Telegram-канал Shot передает, что взрыв произошел вблизи села Яковенково в Крыму. На Крымском мосту отключено освещение, предположительно, это связано с мерами безопасности.

Информацию со ссылкой на очевидцев подтверждает Telegram-канал Mash. Стало известно, что от громкого звука затряслись стекла в рамах в районе Аршинцево и окрестных поселков Героевка и Яковенково.

Официальной информации в данный момент не поступало.

Вечером 4 августа движение автотранспорта по Крымскому мосту было временно приостановлено.

17 июля два украинских надводных беспилотника атаковали Крымский мост, в результате была повреждена автомобильная часть. Национальный антитеррористический комитет объявил произошедшее терактом.

