Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
23:33, 4 августа 2023Россия

Движение по Крымскому мосту временно приостановлено

Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно приостановили

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно приостановлено. Об этом сообщается в Telegram-канале об оперативной ситуации на мосту.

17 июля два украинских надводных беспилотника атаковали Крымский мост, в результате была повреждена автомобильная часть. Национальный антитеррористический комитет объявил произошедшее терактом.

Вице-премьер Марат Хуснуллин заявил, что для ремонта поврежденного участка Крымского моста возведут временную конструкцию длиной 250 метров. Также Хуснуллин доложил, что двустороннее движение по одной стороне Крымского моста должны будут запустить, по предварительным срокам, к 15 сентября 2023 года, а по второй — к 1 ноября.

Что думаешь? Оцени!
    Юлия Мискевич
    Обсудить
    Последние новости

    Экс-генерал ВСУ заявил о способности российских войск дойти до Киева за 12 часов

    Движение по Крымскому мосту временно приостановлено

    Мятежники в Нигере оставили президента Базума без воды

    В Москве робот перевел через дорогу другого робота и попал на видео

    На Украине сообщили о взрывах в Харьковской области и Херсоне

    Монсон оценил отказ Нурмагомедова готовить Маска к бою с Цукербергом

    Воздушную тревогу объявили в четырех областях Украины

    Украинские уклонисты попытались выехать в Молдавию в тайнике фургона

    Посол России сравнил судьбу русских в Донбассе с сербами в Хорватии в 1995 году

    Канада повторно внесла в санкционный список российского миллиардера

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости