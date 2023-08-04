Движение по Крымскому мосту временно приостановлено

Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно приостановили

Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно приостановлено. Об этом сообщается в Telegram-канале об оперативной ситуации на мосту.

17 июля два украинских надводных беспилотника атаковали Крымский мост, в результате была повреждена автомобильная часть. Национальный антитеррористический комитет объявил произошедшее терактом.

Вице-премьер Марат Хуснуллин заявил, что для ремонта поврежденного участка Крымского моста возведут временную конструкцию длиной 250 метров. Также Хуснуллин доложил, что двустороннее движение по одной стороне Крымского моста должны будут запустить, по предварительным срокам, к 15 сентября 2023 года, а по второй — к 1 ноября.