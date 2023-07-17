Стало известно о строительстве временного моста для ремонта Крымского моста

Хуснуллин: у поврежденного участка Крымского моста построят временный 250-метровый мост

Для ремонта поврежденного в результате теракта участка Крымского моста возведут временную конструкцию длиной 250 метров. Об этом заявил вице-премьер Марат Хуснуллин на заседании, посвященном теракту на Крымском мосту, в понедельник, 17 июля, трансляцию показал KP.RU.

Известно, что новая 250-метровая конструкция будет расположена параллельно разрушенному участку Крымского моста. По ней будут проводить работы по причине того, что подходы плавучими кранами невозможны — опора расположена между автомобильной и железнодорожной частями. «Планируем 15 сентября запустить полноценно один пролет. Будем работать по восстановлению второго пролета. Здесь не получается по технологии, поэтому скорее всего будем строить временный 250-метровый мост и большегрузными кранами будем поднимать пролеты», — заявил Хуснуллин. Он добавил, что технологию строительства «базово» определили, а специалисты уже занимаются проектировкой конструкции. При этом, по информации Хуснуллина, проектировщики и строители уже посещают место работ, где, «как и после первого теракта», они ведутся круглосуточно.

Ранее на том же заседании Хуснуллин доложил, что двустороннее движение по одной стороне Крымского моста должны будут запустить, по предварительным срокам, к 15 сентября 2023 года, а по второй — к 1 ноября. При этом он отметил, что движение легковых автомобилей по Крымскому мосту могут частично запустить к концу суток, однако полная картина будет понятна к часу ночи 18 июля.

Теракт на Крымском мосту произошел утром 17 июля — одну из секций моста повредили два атаковавших конструкцию надводных беспилотника Украины. Позже вечером того же дня стало известно, что Керченская паромная переправа начала работать и для легковых автомобилей, помимо грузовых.