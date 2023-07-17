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20:07, 17 июля 2023Среда обитания

Власти раскрыли сроки запуска автодвижения по Крымскому мосту

Хуснуллин: движение автомобилей по Крымскому мосту могут частично возобновить к концу дня
СюжетВзрыв на Крымском мосту

Фото: Reuters

Движение легковых автомобилей по Крымскому мосту могут частично запустить к концу суток, однако полная картина будет понятна к часу ночи. Такие сроки назвал вице-премьер Марат Хуснуллин на совещании с президентом Владимиром Путиным. Его слова передает ТАСС.

До полуночи планируется укрепить опору моста и установить новое ограждение. После этого движение будет запущено в реверсивном режиме по одной полосе. При этом Хуснуллин заверил, что автомобильное сообщение между Крымом и материком через новые регионы России будет поддерживаться круглосуточно.

Движение по обеим полосам власти намерены возобновить к 1 ноября, причем по одной из них его запустят уже с 15 сентября. Однако одна часть пролета в сторону Керчи разрушена полностью и восстановлению не подлежит, ее придется демонтировать, рассказал вице-премьер.

Теракт на Крымском мосту произошел утром 17 июля. По данным Национального антитеррористического комитета, мост атаковали два украинских надводных беспилотника. В результате его автодорожное полотно было повреждено, погибли двое взрослых, пострадал ребенок. Ранее Хуснуллин заявлял, что на восстановление Крымского моста после совершенной атаки уйдет до трех недель.

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    Софья Ермакова
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