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16:58, 17 июля 2023Среда обитания

В правительстве подтвердили сроки восстановления Крымского моста

Вице-премьер Хуснуллин: на восстановление Крымского моста уйдет до трех недель
СюжетВзрыв на Крымском мосту
Марат Хуснуллин

Марат Хуснуллин. Фото: П/с Администрации Краснодарского края / ТАСС

На восстановление Крымского моста после совершенной атаки уйдет до трех недель. Сроки ремонтных работ подтвердил вице-премьер Марат Хуснуллин, его слова передает Telegram-канал SHOT.

Зампред правительства отметил, что, по итогам предварительного обследования, опоры конструкции не повреждены. Хуснуллин добавил, что до конца дня будет решен вопрос о движении автомобилей по мосту.

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов выразил уверенность, что движение машин по Крымскому мосту скоро запустят. Он отметил, что вместе с врио губернатора Херсонской области Владимиром Сальдо они работают над тем, чтобы на границе не образовывалось пробок.

Теракт на Крымском мосту произошел утром 17 июля. В Национальном антитеррористическом комитете заявили, что около 3:05 ночи мост атаковали два надводных беспилотника Украины — в результате была повреждена одна из секций моста.

По факту случившегося Следственный комитет России (СКР) возбудил уголовное дело о теракте. В МИД России заявили о причастности к атаке властей и спецслужб Украины.

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    Нина Ташевская
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