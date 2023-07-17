В правительстве подтвердили сроки восстановления Крымского моста

Вице-премьер Хуснуллин: на восстановление Крымского моста уйдет до трех недель

На восстановление Крымского моста после совершенной атаки уйдет до трех недель. Сроки ремонтных работ подтвердил вице-премьер Марат Хуснуллин, его слова передает Telegram-канал SHOT.

Зампред правительства отметил, что, по итогам предварительного обследования, опоры конструкции не повреждены. Хуснуллин добавил, что до конца дня будет решен вопрос о движении автомобилей по мосту.

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов выразил уверенность, что движение машин по Крымскому мосту скоро запустят. Он отметил, что вместе с врио губернатора Херсонской области Владимиром Сальдо они работают над тем, чтобы на границе не образовывалось пробок.

Теракт на Крымском мосту произошел утром 17 июля. В Национальном антитеррористическом комитете заявили, что около 3:05 ночи мост атаковали два надводных беспилотника Украины — в результате была повреждена одна из секций моста.

По факту случившегося Следственный комитет России (СКР) возбудил уголовное дело о теракте. В МИД России заявили о причастности к атаке властей и спецслужб Украины.