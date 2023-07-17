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14:08, 17 июля 2023Бывший СССР

МИД России заявил о причастности властей Украины к теракту на Крымском мосту

МИД: заявления Киева подтверждают причастность властей Украины к теракту на Крымском мосту

Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

Заявления Киева подтверждают причастность властей и спецслужб Украины к теракту на Крымском мосту. Об этом сообщает МИД России.

Ранее издание «РБК-Украина» со ссылкой на источник в Службе безопасности страны (СБУ) сообщило, что атака на Крымский мост была спецоперацией СБУ и украинских Военно-морских сил, в рамках которой использовались надводные дроны.

«В Киеве заявили, что произошедшее стало результатом совместной операции Военно-морских сил и Службы безопасности Украины. Это подтверждает причастность к теракту политического руководства и спецслужб страны», — сказано в заявлении ведомства.

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Министерство подчеркнуло, что решительно осуждает теракт на Крымском мосту, который является исключительно гражданским объектом. Кроме того, МИД РФ рассчитывает на принципиальность и надлежащую оценку преступлению руководства Украины со стороны международного сообщества.

Теракт на Крымском мосту произошел рано утром 17 июля. По данным Национального антитеррористического комитета, мост атаковали два украинских надводных беспилотника.

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    Кристина Есикова
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