Аксенов выразил уверенность в скором восстановлении движения по Крымскому мосту

Глава Крыма Аксенов выразил уверенность в скором восстановлении движения на Крымском мосту

Движение машин по Крымскому мосту, который пострадал от террористической атаки украинских беспилотников, скоро будет возобновлено. Уверенность в этом выразил глава республики Сергей Аксенов в своем Telegram-канале.

«Под руководством вице-премьера РФ Марата Шакирзяновича Хуснуллина работает оперативный штаб. Уверен, автомобильное движение по мосту будет восстановлено в кратчайшие сроки», — сказал он.

Аксенов провел встречу с временно исполняющим обязанности главы Херсонской области Владимиром Сальдо. Аксенов отметил, что вместе с Сальдо они работают над тем, чтобы на границе не образовывалось пробок. В случае «наплыва», по его словам, для ожидающих установят биотуалеты и будут подвозить питьевую воду. «Информация о наличии пунктов отдыха и питания, заправок будет актуализирована в ближайшее время», — сообщил губернатор Крыма.

Теракт на Крымском мосту произошел утром 17 июля. По данным Национального антитеррористического комитета, мост атаковали два украинских надводных беспилотника. В результате взрыва повредилось железнодорожное полотно. После этого подъезд к Крымскому мосту со стороны Краснодарского края по федеральной трассе А-290 Новороссийск — Керчь полностью перекрыли.