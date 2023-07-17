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12:26, 17 июля 2023Среда обитания

Подъезд к Крымскому мосту полностью перекрыли

Подъезд к Крымскому мосту со стороны Кубани полностью перекрыли, ДПС разворачивает машины

Фото: Investigative Committee of Russia / Handout / Reuters

Подъезд к Крымскому мосту со стороны Краснодарского края по федеральной трассе А-290 НовороссийскКерчь полностью перекрыли. ДПС разворачивает машины и направляет их по объездному пути, сообщает ТАСС.

По словам корреспондента агентства, на обочинах дороги скапливаются очереди из путешественников, которых развернули наряды ДПС. Автомобилистам советуют ехать по другому участку трассы в порт «Кавказ». При этом все пункты пропуска из Херсонской области в Крым продолжают работу в штатном режиме. На въезде в регион больших очередей не наблюдается — ждать приходится не более получаса.

Ранее сообщалось, что из-за атаки на мосту были задержаны 11 поездов. Отмечается, что ко времени прибытия поезда на конечную станцию задержка может существенно сократиться.

Теракт на Крымском мосту произошел утром 17 июля. По данным Национального антитеррористического комитета, мост атаковали два украинских надводных беспилотника. В результате взрыва повредилось железнодорожное полотно.

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    Нина Ташевская
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