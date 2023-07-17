Названо количество задержанных поездов из-за ЧП на Крымском мосту

«Гранд Сервис Экспресс»: из Крыма и в Крым задерживаются 11 поездов

Из-за чрезвычайного происшествия (ЧП) на Крымском мосту 11 поездов на этом направлении двигаются с задержкой. Количество задержанных рейсов назвал оператор железнодорожных перевозок «Гранд Сервис Экспресс» в своем Telegram-канале.

«Поезда "Таврия" из Крыма и в Крым следуют с задержкой. Из-за ЧП на Крымском мосту задерживаются несколько поездов», — говорится в заявлении оператора. Отмечается, что ко времени прибытия поезда на конечную станцию задержка может существенно сократиться.

В Крым задерживаются семь поездов, в некоторых случаях задержка составляет более пяти часов. По направлению из Крыма — четыре поезда на четыре и более часа.

Теракт на Крымском мосту произошел утром в понедельник, 17 июля. Тогда, по данным Национального антитеррористического комитета, мост атаковали два украинских надводных беспилотника. Взрывом оказалось повреждено железнодорожное полотно.