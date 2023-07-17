По Керченской переправе начали отправлять легковые автомобили

Оперативный штаб Кубани: Керченская переправа заработала и для легковых автомобилей

Керченская паромная переправа начала работать и для легковых автомобилей. Об этом сообщает агентство РИА Новости со ссылкой на оперативный штаб Кубани.

«Легковые автомобили начали переправлять на пароме через Керченский пролив», — рассказал источник. Известно, что машины отправляют на переправу после прохождения тщательного досмотра.

Ранее пресс-служба Министерства транспорта Республики Крым передавала, что по состоянию на 13 часов понедельника, 17 июля, Керченская паромная переправа функционировала лишь для грузового транспорта. Для легковых машин на тот момент был доступен лишь «альтернативный сухопутный путь через новые регионы» России.

Теракт на Крымском мосту произошел утром 17 июля. По данным Национального антитеррористического комитета, мост атаковали два украинских надводных беспилотника. В результате его автодорожное полотно было повреждено. Вице-премьер Марат Хуснуллин заявил, что на восстановление Крымского моста после совершенной атаки уйдет до трех недель.