Минтранс Крыма раскрыл информацию о работе Керченской переправы

Минтранс Крыма: Керченская паромная переправа работает только на грузовой транспорт

В данный момент паромная переправа через Керченский пролив работает только для грузового транспорта. Информацию об этом Министерство транспорта Крыма раскрыло в своем Telegram-канале.

Представитель пресс-службы ведомства сообщил, что по состоянию на 13 часов понедельника, 17 июля, Керченская паромная переправа функционирует лишь для грузового транспорта. Он добавил, что для легковых автомобилей доступен «альтернативный сухопутный путь через новые регионы» России.

Ранее в этот же день стало известно, что подъезд к Крымскому мосту со стороны Краснодарского края по федеральной трассе А-290 Новороссийск — Керчь полностью перекрыли. По данным ТАСС, ДПС разворачивает машины и направляет их по объездному пути. В результате на трассе Е-105 в Херсонской области образовалась многокилометровая пробка из автомобилей, желающих попасть из Крыма в направлении Мелитополя.

Теракт на Крымском мосту произошел утром 17 июля. По данным Национального антитеррористического комитета, мост атаковали два украинских надводных беспилотника. В результате взрыва повредилось железнодорожное полотно.