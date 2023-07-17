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13:32, 17 июля 2023Среда обитания

Многокилометровая пробка образовалась по пути из Крыма в Мелитополь

РИА Новости: по пути из Крыма в Мелитополь образовалась пробка более чем в пять километров

Фото: Эрик Романенко / ТАСС

На трассе Е-105 в Херсонской области образовалась многокилометровая пробка из автомобилей, желающих попасть из Крыма в направлении Мелитополя. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным источника, длина затора составила более пяти километров. Он берет свое начало от Соколовского озера, которое находится приблизительно в 20 километрах от Чонгарского моста.

Среди стоящих в пробке много машин с номерами разных регионов России. Автомобилисты, которые покидают Крымский полуостров через пункт пропуска «Чонгар», проезжают через Херсонскую (мимо Геническа) и Запорожскую области (в объезд Мелитополя), а также Донецкую народную республику (через Мариуполь), а затем двигаются в сторону Ростова-на-Дону.

Ранее стало известно, что подъезд к Крымскому мосту со стороны Краснодарского края по федеральной трассе А-290 НовороссийскКерчь полностью перекрыли. ДПС разворачивает машины и направляет их по объездному пути.

Теракт на Крымском мосту произошел утром 17 июля. По данным Национального антитеррористического комитета, мост атаковали два украинских надводных беспилотника.

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