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19:58, 17 июля 2023Среда обитания

Хуснуллин рассказал о сроках восстановления Крымского моста

Хуснуллин: двустороннее движение по одной стороне Крымского моста запустят 15 сентября

Фото: Алексей Майшев / Фотохост-агентство «РИА Новости»

Двустороннее движение по одной стороне Крымского моста должны будут запустить, по предварительным срокам, к 15 сентября 2023 года. Об этом президенту Владимиру Путину доложил вице-премьер Марат Хуснуллин на заседании по теракту на Крымском мосту 17 июля, трансляцию показал KP.RU.

Что касается движения по второй стороне, то его собираются обеспечить к 1 ноября нынешнего года. Ранее в этот же день Хуснуллин сообщал, что на восстановление Крымского моста после совершенной атаки уйдет до трех недель. Он также заявлял, что опоры Крымского моста, по предварительным данным, не пострадали.

Теракт на Крымском мосту произошел утром 17 июля. В Национальном антитеррористическом комитете заявили, что около 3:05 ночи мост атаковали два надводных беспилотника Украины — в результате была повреждена одна из секций моста. Позже вечером того же дня стало известно, что Керченская паромная переправа начала работать и для легковых автомобилей, помимо грузовых.

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    Полина Кислицына
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