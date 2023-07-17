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16:31, 17 июля 2023Среда обитания

Хуснуллин раскрыл информацию о повреждении опор Крымского моста

Вице-премьер Хуснуллин: опоры Крымского моста, предварительно, не пострадали

Фото: Пресс-служба НАК / РИА Новости

Опоры Крымского моста, по предварительным данным, не пострадали. Информацию об этом раскрыл журналистам вице-премьер России Марат Хуснуллин, передает РИА Новости.

Хуснуллин также рассказал, что в данный момент водолазы завершают осмотр конструкции. Кроме того, он подтвердил озвученные ранее источником в правительственной комиссии по ликвидации последствий теракта на Крымском мосту данные о том, что его собираются восстановить в срок до трех недель.

Теракт на Крымском мосту произошел утром 17 июля. По данным Национального антитеррористического комитета, мост атаковали два украинских надводных беспилотника. В результате взрыва повредилось автодорожное полотно. После случившегося подъезд к Крымскому мосту со стороны Краснодарского края по федеральной трассе А-290 НовороссийскКерчь полностью перекрыли. Кроме того, на трассе Е-105 в Херсонской области образовалась более чем пятикилометровая пробка из автомобилей, желающих попасть из Крыма в направлении Мелитополя.

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    Полина Кислицына
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