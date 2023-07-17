Названы возможные сроки восстановления Крымского моста

SHOT: Крымский мост после теракта могут восстановить за две-три недели

После совершенной атаки Крымский мост восстановят за две-три недели. Возможные сроки восстановления объекта назвал источник в правительственной комиссии по ликвидации последствий теракта в беседе с Telegram-каналом SHOT.

Собеседник издания сослался на предварительные результаты экспертиз на месте происшествия.

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов выразил уверенность, что движение машин по Крымскому мосту вскоре будет возобновлено.

Теракт на Крымском мосту произошел 17 июля. В Национальном антитеррористическом комитете заявили, что около 3:05 ночи мост атаковали два надводных беспилотника Украины, в результате чего было повреждено железнодорожное полотно.

По факту случившегося Следственный комитет России (СКР) возбудил уголовное дело о теракте. В МИД России заявили о причастности к атаке властей и спецслужб Украины.