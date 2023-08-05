Спасатели выдвинулись к месту атаки дрона по танкеру в Керченском проливе

ТАСС: спасатели выдвинулись к месту атаки дрона по танкеру в Керченском проливе

Спасатели выдвинулись из Новороссийска к месту предполагаемой атаки дрона по танкеру в Керченском проливе, об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление Морского спасательного подцентра Тамани.

Российский военкор Юрий Котенок в Telegram-канале заявил, что в 30 морских милях от Керченского пролива украинским морским беспилотником поражен российский коммерческий танкер-химовоз Sig, стоявший на якорной стоянке. Судно осталось на плаву. Экипаж жив, затоплено машинное отделение, добавил он.

Информацию также подтвердил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. По его сведениям, в результате взрыва нескольких членов экипажа посекло осколками. Детонация из-за взрыва на корабле была видна с полуострова, что местные жители посчитали взрывом в районе населенном пункте Яковенково недалеко от Крымского моста, отметил чиновник.

Ранее «Военкоры Русской Весны» со ссылкой на источник, близкий к Росморречфлоту сообщили, что морской дрон Вооруженных сил Украины (ВСУ) врезался в танкер в 30 милях от Керченского пролива. Уточнялось, что официального подтверждения данной информации в настоящее время не поступало.

До этого военный корреспондент Юрий Котенок сообщил о взрыве в районе Крымского моста. По предварительной информации, ВСУ пытались атаковать объект при помощи морских беспилотников, уточнил он.

Советник главы Крыма Олег Крючков призвал не нагнетать, отметив, что ему неизвестно о взрыве в районе в районе магистрали.

