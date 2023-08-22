Минобороны заявило об уничтожении военного катера США с десантниками ВСУ

ВКС России уничтожили военный катер США Willard Sea Force с десантниками ВСУ

22 августа около 11:00 по московскому времени восточнее острова Змеиный самолет ВКС России уничтожил быстроходный военный катер производства США Willard Sea Force с десантной группой Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом журналистам сообщили в Министерстве обороны.

Ранее стало известно, что экипаж самолета Су-30СМ в ночь на вторник, 22 августа, в районе российских газодобывающих установок в Черном море уничтожил разведывательный катер ВСУ.