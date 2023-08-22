Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
13:24, 22 августа 2023Россия

Минобороны заявило об уничтожении военного катера США с десантниками ВСУ

ВКС России уничтожили военный катер США Willard Sea Force с десантниками ВСУ

Фото: РИА Новости

22 августа около 11:00 по московскому времени восточнее острова Змеиный самолет ВКС России уничтожил быстроходный военный катер производства США Willard Sea Force с десантной группой Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом журналистам сообщили в Министерстве обороны.

Ранее стало известно, что экипаж самолета Су-30СМ в ночь на вторник, 22 августа, в районе российских газодобывающих установок в Черном море уничтожил разведывательный катер ВСУ.

Что думаешь? Оцени!
    Евгения Куликова
    Обсудить
    Последние новости

    Минобороны заявило об уничтожении военного катера США с десантниками ВСУ

    Стилистка раскрыла удешевляющие внешний вид детали

    Роднина отказалась поддержать переименование стадиона имени Исинбаевой

    В Москве пройдет бесплатный концерт с известным дирижером

    Алжир запретил французским самолетам атаковать Нигер

    В Турции заявили о нерациональности зерновых коридоров без участия России

    По всей Украине объявили воздушную тревогу

    Организатора диггерской экскурсии в Москве задержали после допроса

    У летевшего в Москву самолета отказал двигатель при посадке

    Экономист спрогнозировал курс рубля к концу года

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости