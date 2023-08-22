Минобороны сообщило об уничтожении разведывательного катера ВСУ в Черном море

Минобороны РФ: экипаж Су-30СМ уничтожил разведывательный катер ВСУ в Черном море

Экипаж Су-30СМ в районе российских газодобывающих установок в Черном море уничтожил разведывательный катер Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщило Министерство обороны России в Telegram-канале.

«Сегодня ночью экипажем самолета Су-30СМ морской авиации Черноморского флота в районе российских газодобывающих установок в акватории Черного моря был уничтожен разведывательный катер Вооруженных сил Украины», — говорится в сообщении ведомства.