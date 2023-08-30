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12:01, 30 августа 2023Россия

Российский истребитель уничтожил катер ВСУ с экипажем в районе острова Змеиный

Российский истребитель Су-30 уничтожил военный катер ВСУ в районе Змеиного
СюжетМинобороны:

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Российский истребитель Су-30 уничтожил катер Вооруженных сил Украины (ВСУ) с экипажем в акватории Черного моря. Об этом заявило Минобороны России.

В ведомстве уточнили, что быстроходное военное судно противника было поражено восточнее острова Змеиный 30 августа. Потери на стороне Украины не уточняются.

22 августа российское Минобороны также сообщало об уничтожении в этом же районе катера производства США, на котором передвигалась группа украинских десантников. Кроме того, ведомство опубликовало кадры, на которых видно, как по судну ВСУ наносится удар из авиационной пушки.

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Ранее 12 июля стало известно, что Вооруженные силы России нанесли массированный ракетный удар по объектам украинских военных на острове Змеиный. Атака была проведена с помощью истребителей и ударных беспилотных летательных аппаратов.

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    Сергей Истомин
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