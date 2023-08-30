Российский истребитель уничтожил катер ВСУ с экипажем в районе острова Змеиный
Российский истребитель Су-30 уничтожил катер Вооруженных сил Украины (ВСУ) с экипажем в акватории Черного моря. Об этом заявило Минобороны России.
В ведомстве уточнили, что быстроходное военное судно противника было поражено восточнее острова Змеиный 30 августа. Потери на стороне Украины не уточняются.
22 августа российское Минобороны также сообщало об уничтожении в этом же районе катера производства США, на котором передвигалась группа украинских десантников. Кроме того, ведомство опубликовало кадры, на которых видно, как по судну ВСУ наносится удар из авиационной пушки.
Ранее 12 июля стало известно, что Вооруженные силы России нанесли массированный ракетный удар по объектам украинских военных на острове Змеиный. Атака была проведена с помощью истребителей и ударных беспилотных летательных аппаратов.