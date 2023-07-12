ВС России нанесли удар по острову Змеиный

«РВ» сообщила о нанесении ВС России удара по объектам ВСУ на острове Змеиный

Вооруженные силы (ВС) России нанесли массированный ракетный удар по объектам Вооруженных сил Украины (ВСУ) на острове Змеиный. Об этом сообщает Telegram-канал «Операция Z: Военкоры русской весны» («РВ»).

В сообщении говорится, что атака была проведена с помощью истребителей и ударных беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

8 июля президент Украины Владимир Зеленский посетил Змеиный спустя год после вывода оттуда российских военных. Он заявил, что приехал, чтобы память военных, отдавших свои жизни в этой битве за остров.