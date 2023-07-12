Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
16:15, 12 июля 2023Бывший СССР

ВС России нанесли удар по острову Змеиный

«РВ» сообщила о нанесении ВС России удара по объектам ВСУ на острове Змеиный

Фото: Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны»

Вооруженные силы (ВС) России нанесли массированный ракетный удар по объектам Вооруженных сил Украины (ВСУ) на острове Змеиный. Об этом сообщает Telegram-канал «Операция Z: Военкоры русской весны» («РВ»).

В сообщении говорится, что атака была проведена с помощью истребителей и ударных беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

8 июля президент Украины Владимир Зеленский посетил Змеиный спустя год после вывода оттуда российских военных. Он заявил, что приехал, чтобы память военных, отдавших свои жизни в этой битве за остров.

Что думаешь? Оцени!
    Алевтина Запольская
    Обсудить
    Последние новости

    США заявили о начале войны с Россией в случае принятия Украины в НАТО

    Российскую телеведущую избили на Бали

    Полина Гагарина назвала свой главный недостаток

    Зеленский попросил конкретизировать условия для вступления Украины в НАТО

    Россиянина осудили на шесть с половиной лет за покупку осколочной гранаты

    Эксперты дали советы по избавлению от мышечной усталости

    Жители Туапсе остались без воды из-за дождей

    Аналитик высказался о причинах роста курсов доллара и евро

    Западной Европе предрекли аномально теплую зиму

    Стали известны подробности о состоянии госпитализированного сына Ефремова

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости