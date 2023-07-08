Зеленский посетил остров Змеиный через год после вывода российских военных

Президент Украины Зеленский посетил остров Змеиный спустя год после вывода военных РФ

Президент Украины Владимир Зеленский посетил остров Змеиный спустя год после вывода оттуда российских военных. Об этом украинский лидер заявил в своем Telegram-канале.

На кадрах, опубликованных в сообщении, его сопровождают руководитель Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилл Буданов и глава офиса украинского президента Андрей Ермак.

Он отметил, что почтил память военных, отдавших свои жизни в этой битве — одной из самых важных за время конфликта.

Ранее появились новые детали боев за остров Змеиный, развернувшихся в начале специальной военной операции (СВО). Во время боев российский самолет Ан-26 смог увернуться от двух зенитных ракет Вооруженных сил Украины (ВСУ), когда он отправился на помощь российскому гарнизону на острове со спутниковыми телефонами, радиостанциями и прочим снаряжением на борту.