Зеленский посетил остров Змеиный через год после вывода российских военных
Президент Украины Владимир Зеленский посетил остров Змеиный спустя год после вывода оттуда российских военных. Об этом украинский лидер заявил в своем Telegram-канале.
На кадрах, опубликованных в сообщении, его сопровождают руководитель Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилл Буданов и глава офиса украинского президента Андрей Ермак.
Он отметил, что почтил память военных, отдавших свои жизни в этой битве — одной из самых важных за время конфликта.
Ранее появились новые детали боев за остров Змеиный, развернувшихся в начале специальной военной операции (СВО). Во время боев российский самолет Ан-26 смог увернуться от двух зенитных ракет Вооруженных сил Украины (ВСУ), когда он отправился на помощь российскому гарнизону на острове со спутниковыми телефонами, радиостанциями и прочим снаряжением на борту.