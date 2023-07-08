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10:22, 8 июля 2023Бывший СССР

Зеленский посетил остров Змеиный через год после вывода российских военных

Президент Украины Зеленский посетил остров Змеиный спустя год после вывода военных РФ

Фото: Daina Le Lardic / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский посетил остров Змеиный спустя год после вывода оттуда российских военных. Об этом украинский лидер заявил в своем Telegram-канале.

На кадрах, опубликованных в сообщении, его сопровождают руководитель Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилл Буданов и глава офиса украинского президента Андрей Ермак.

Он отметил, что почтил память военных, отдавших свои жизни в этой битве — одной из самых важных за время конфликта.

Ранее появились новые детали боев за остров Змеиный, развернувшихся в начале специальной военной операции (СВО). Во время боев российский самолет Ан-26 смог увернуться от двух зенитных ракет Вооруженных сил Украины (ВСУ), когда он отправился на помощь российскому гарнизону на острове со спутниковыми телефонами, радиостанциями и прочим снаряжением на борту.

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    Семен Александров
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