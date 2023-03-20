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12:19, 20 марта 2023Бывший СССР

Появились новые детали боев за остров Змеиный

Fighterbomber: российский Ан-26 увернулся от двух ракет ВСУ во время боев за Змеиный

Фото: Press service of the Ukrainian Armed Forces / Reuters

Появились новые детали боев за остров Змеиный, развернувшихся в начале специальной военной операции (СВО). Их публикует Telegram-канал Fighterbomber.

По его данным, во время боев российский самолет Ан-26 смог увернуться от двух зенитных ракет Вооруженных сил Украины (ВСУ). Это произошло 8 мая 2022 года. Тогда самолет отправился на помощь российскому гарнизону на острове со спутниковыми телефонами, радиостанциями и прочим снаряжением на борту.

После сброса груза украинская армия произвела по Ан-26 два пуска из противозенитного ракетного комплекса (ПЗРК). При этом отмечается, что у данного самолета нет пушек, брони, пулеметов, катапультных кресел, устройства для отстрела с помощью помеховых патронов, а также системы радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

«Конечно, отчаянно маневрируя, командир экипажа выжал из самолета невозможное, но, скорее всего, тут спасло чудо. Другого обьяснения тому, что две ракеты прошло мимо, найти невозможно», — пишут авторы канала.

Ранее, в октябре 2022-го, стало известно о смерти украинского солдата, который поднял флаг республики на острове Змеиный. Флаг был установлен на острове в начале июля.

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Варвара Кошечкина
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