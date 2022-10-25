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13:35, 25 октября 2022Бывший СССР

На Украине сообщили о гибели поднявшего флаг на Змеином солдата ВСУ

Сослуживец сообщил о гибели поднявшего украинский флаг на Змеином солдата ВСУ
СюжетВывоз зерна из Украины:

Фото: Press service of the Ukrainian Armed Forces / Reuters

Погиб поднявший украинский флаг на острове Змеиный солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает «Русская Весна» со ссылкой на украинский телеканал.

О гибели военного рассказал его сослуживец. При этом он не смог сообщить подробности, поскольку подписал документы о неразглашении. Также он не ответил на вопрос, был ли сам среди тех солдат, которые поднимали украинский флаг на Змеином.

ВСУ установили флаг на острове Змеиный в июле. В Минобороны Украины позднее уточнили, что солдаты не устанавливали флаг на острове, его просто сбросили с вертолета. В ведомстве отметили, что рисковать людьми ради фото для СМИ никто не собирался.

30 июня Минобороны России вывело свои силы с острова в качестве жеста доброй воли ради демонстрации нежелания препятствовать вывозу зерна с Украины.

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Алина Гончарова
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