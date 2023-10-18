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05:12, 18 октября 2023Россия

Российская ПВО сбила шесть беспилотников в Белгородской области

Гладков: БПЛА сбила шесть беспилотников под Белгородом, пострадавших нет

Российская система противовоздушной обороны (ПВО) сбила шесть беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) самолетного типа в Белгородском районе и Яковлевском городском округе. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

По словам Гладкова, в настоящее время оперативные службы изучают возможные последствия падения беспилотников на земле. «По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет», — написал он.

Ранее Минобороны РФ сообщило о пресечении попытки беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковать Россию. Неудавшаяся атака была организована 15 октября, целью стали объекты в Белгородской области.

Оружие России: на страже Родины
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    Александра Синицына
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