Минобороны сообщило о пресечении попытки беспилотников ВСУ атаковать Россию

Минобороны РФ: системы ПВО уничтожили два беспилотника над Белгородской областью

Около 14:00 по московскому времени 15 октября была пресечена попытка Вооруженных сил Украины (ВСУ) совершить террористическую атаку с применением беспилотников самолетного типа по объектам на территории России. Об этом журналистам сообщила пресс-служба Министерства обороны.

Дежурными средствами противовоздушной обороны (ПВО) два украинских БПЛА уничтожены над территорией Белгородской области, добавили в ведомстве.

Ранее о том, что территория приграничного российского региона была атакована со стороны Украины, заявил губернатор Вячеслав Гладков. Он рассказал, что воздушные цели были поражены на подлете к городу. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет.

По данным на 15 октября, с начала проведения специальной военной операции России на Украине уничтожено 7888 беспилотных летательных аппаратов противника.