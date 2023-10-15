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14:53, 15 октября 2023Россия

Минобороны сообщило о пресечении попытки беспилотников ВСУ атаковать Россию

Минобороны РФ: системы ПВО уничтожили два беспилотника над Белгородской областью
СюжетСпециальная военная операция на Украине

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

Около 14:00 по московскому времени 15 октября была пресечена попытка Вооруженных сил Украины (ВСУ) совершить террористическую атаку с применением беспилотников самолетного типа по объектам на территории России. Об этом журналистам сообщила пресс-служба Министерства обороны.

Дежурными средствами противовоздушной обороны (ПВО) два украинских БПЛА уничтожены над территорией Белгородской области, добавили в ведомстве.

Ранее о том, что территория приграничного российского региона была атакована со стороны Украины, заявил губернатор Вячеслав Гладков. Он рассказал, что воздушные цели были поражены на подлете к городу. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет.

По данным на 15 октября, с начала проведения специальной военной операции России на Украине уничтожено 7888 беспилотных летательных аппаратов противника.

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    Евгения Куликова
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