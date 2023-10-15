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14:41, 15 октября 2023Россия

Система ПВО сбила два объекта на подлете к российскому городу

Система ПВО сбила 2 воздушные цели на подлете к городу в Белгородской области
СюжетРабота систем ПВО:

Фото: РИА Новости

Над Белгородским районом Белгородской области российская система противовоздушной обороны (ПВО) сбила два объекта. Об этом в воскресенье, 15 октября, сообщил глава приграничного региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

Он уточнил, что воздушные цели были поражены на подлете к городу. «Оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет», — написал губернатор.

Ранее 15 октября Гладков рассказал, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) за сутки более 90 раз обстреляли Белгородскую область, более десяти боеприпасов были сброшены с беспилотников.

В июне президент Владимир Путин заявил, что на территории Украины может быть создана «санитарная зона», которая отодвинет от границы России Вооруженные силы Украины.

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    Евгения Куликова
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