Украинская армия за сутки более 90 раз обстреляла Белгородскую область

Белгородский губернатор Гладков: ВСУ за сутки более 90 раз обстреляли регион

Вооруженные силы Украины (ВСУ) за сутки более 90 раз обстреляли Белгородскую область. Об этом заявил губернатор приграничного российского региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

Он также отметил, что за указанный период украинская армия сбросила свыше 10 боеприпасов с беспилотников. По сведениям Гладкова, шесть приграничных районов Белгородской области подверглись атакам дронов-камикадзе.

«В Борисовском районе на окраине хутора Лозовая Рудка с квадрокоптера сброшено два взрывных устройства. Пострадавших и разрушений нет. В Валуйском городском округе село Логачевка атаковали с помощью дрона-камикадзе», — пояснил Гладков.

Глава приграничного региона добавил, что четырежды был обстрелян многосторонний автомобильный пункт пропуска «Нехотеевка». Разрушений там удалось избежать, указал он. Над селом Новая Деревня с помощью средств системы противовоздушной обороны был сбил беспилотник самолетного типа. «В результате падения фрагментов повреждена кровля в одном частном домовладении в поселке Майский», — написал Гладков.

В Шебекинском городском округе по селу Новая Таволжанка украинские военные выпустили два минометных снаряда и 30 гранатометных выстрелов. Здесь же с дрона было сброшено два осколочных боеприпаса. ВСУ из миномета и гранатомета 12 раз обстреляли хутор Марьино, выпустили четыре минометных снаряда по селу Середа и три — по Мурому, разъяснил белгородский губернатор.

Ранее Гладков рассказал, что в белгородском селе Дроновка загорелся дом после украинского обстрела. Тогда никто из мирных граждан не пострадал.