Украинская армия за сутки более 90 раз обстреляла Белгородскую область
Вооруженные силы Украины (ВСУ) за сутки более 90 раз обстреляли Белгородскую область. Об этом заявил губернатор приграничного российского региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале.
Он также отметил, что за указанный период украинская армия сбросила свыше 10 боеприпасов с беспилотников. По сведениям Гладкова, шесть приграничных районов Белгородской области подверглись атакам дронов-камикадзе.
«В Борисовском районе на окраине хутора Лозовая Рудка с квадрокоптера сброшено два взрывных устройства. Пострадавших и разрушений нет. В Валуйском городском округе село Логачевка атаковали с помощью дрона-камикадзе», — пояснил Гладков.
Глава приграничного региона добавил, что четырежды был обстрелян многосторонний автомобильный пункт пропуска «Нехотеевка». Разрушений там удалось избежать, указал он. Над селом Новая Деревня с помощью средств системы противовоздушной обороны был сбил беспилотник самолетного типа. «В результате падения фрагментов повреждена кровля в одном частном домовладении в поселке Майский», — написал Гладков.
В Шебекинском городском округе по селу Новая Таволжанка украинские военные выпустили два минометных снаряда и 30 гранатометных выстрелов. Здесь же с дрона было сброшено два осколочных боеприпаса. ВСУ из миномета и гранатомета 12 раз обстреляли хутор Марьино, выпустили четыре минометных снаряда по селу Середа и три — по Мурому, разъяснил белгородский губернатор.
Ранее Гладков рассказал, что в белгородском селе Дроновка загорелся дом после украинского обстрела. Тогда никто из мирных граждан не пострадал.