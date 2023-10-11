Глава российского региона сообщил о начавшемся после обстрела ВСУ пожаре

Губернатор Гладков: в Белгородской области загорелся дом после обстрела ВСУ

В Белгородской области загорелся дом после обстрела Вооруженными силами Украины (ВСУ). Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram.

Под обстрел попало сего Дроновка, уточнил Гладков. Указанный населенный пункт находится менее чем в километре от российско-украинской границы. Также губернатор сообщил о повреждении линии газоснабжения в результате атаки.

В загоревшемся доме никто не живет, при обстрела никто не пострадал, отметил Гладков.

11 октября ВСУ атаковали еще один граничащий с Украиной российский регион – Брянскую область. По данным губернатора Александра Богомаза, в результате атаки пострадали четыре человека. Также были повреждены несколько зданий. Из какого именно оружия украинские войска открыли огонь, глава региона не уточнил.