Глава российского региона сообщил о начавшемся после обстрела ВСУ пожаре
В Белгородской области загорелся дом после обстрела Вооруженными силами Украины (ВСУ). Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram.
Под обстрел попало сего Дроновка, уточнил Гладков. Указанный населенный пункт находится менее чем в километре от российско-украинской границы. Также губернатор сообщил о повреждении линии газоснабжения в результате атаки.
В загоревшемся доме никто не живет, при обстрела никто не пострадал, отметил Гладков.
11 октября ВСУ атаковали еще один граничащий с Украиной российский регион – Брянскую область. По данным губернатора Александра Богомаза, в результате атаки пострадали четыре человека. Также были повреждены несколько зданий. Из какого именно оружия украинские войска открыли огонь, глава региона не уточнил.