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17:36, 11 октября 2023Россия

Четыре человека пострадали при атаке Украины на российский регион

Глава Брянской области Богомаз: при атаке ВСУ на Суземку пострадали 4 человека
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Oleksandr Ratushniak / Reuters

Во время удара Вооруженных сил Украины (ВСУ) по селу Суземка в Брянской области пострадали четыре человека. Об этом в Telegram-канале сообщил губернатор этого российского региона Александр Богомаз.

Из какого вида вооружения был нанесен удар, Богомаз не уточнил. По словам губернатора, пострадавшим оказана медицинская помощь.

«Украинские террористы совершили еще одну атаку на Суземку (...) повреждены административные здания, жилой дом и одно автотранспортное средство», — сообщил он.

За 11 октября Брянская область подверглась нескольким ударам со стороны ВСУ. После одной из атак сгорели один жилой дом и два гаража. Помимо этого, повреждения получили еще несколько построек.

После этого над регионом был сбит беспилотник.

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    Марк Леонов
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